Juventus, FC Barcelone - Mercato : la dernière lubie de Ronaldo inspirée par Messi ?

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après des derniers mois de rumeurs en tous genres, Cristiano Ronaldo devrait finalement rester à la Juventus Turin. Annoncé de retour au Real Madrid, à Manchester United, au Sporting Portugal ou encore au PSG, prétendument isolé au sein du vestiaire bianconero, le quintuple Ballon d'Or pourrait même prolonger son bail d'une saison ! Cela à condition qu'il accepte de diviser son salaire par deux. En gros, la Juventus, fortement impactée par la crise sanitaire, lui versera bien les 32 M€ prévus dans son contrat mais sur deux ans plutôt qu'un.

Une initiative louable qui trouve cependant son origine du côté de la Catalogne. Car c'est exactement ce qu'a fait Lionel Messi pour prolonger au FC Barcelone. Les Blaugrana ne pouvaient plus offrir plus de 70 M€ par saison à leur superstar. Alors, ils lui ont proposé de prolonger de cinq ans avec un salaire à la baisse mais la possibilité de partir dans deux étés en MLS puis un projet de reconversion. Ce ne sont évidemment pas Messi et le Barça qui ont inventé le procédé, que Payet et l'OM ont utilisé par exemple l'an dernier, mais il est savoureux de voir que Cristiano Ronaldo marche sur les traces de son plus grand rival !

Damn. Surely Messi's 7th is secured....



Ronaldo fans are just insecure pic.twitter.com/VCWJx06Ubh — Steven (@Cr14ffway) July 17, 2021