Juventus - INFO BUT! : Angleterre, PSG, la vérité sur Rabiot

En dépit des récentes déclarations de sa mère et conseillère, Adrien Rabiot (27 ans) reste bel et bien susceptible de quitter la Juventus Turin lors de ce marché estival. Comme nous le révélions précédemment, le milieu de terrain international français a été placé sur la liste des transferts (idem concernant le Brésilien Arthur et le Gallois Ramsey dans l’entrejeu). En effet, à moins d’une prolongation au rabais, l’ancien sociétaire du Paris Saint-Germain ne fait plus partie des plans de la Vieille Dame, qui s’active pour boucler le retour de Paul Pogba, Rodrigo De Paul ou encore Jorginho étant d’autres pistes explorées en complément.

Lié jusqu’en juin 2023 avec la Vieille Dame, Adrien Rabiot est officiellement disponible pour une quinzaine de millions d’euros, mais un chèque de 10-12 M€ pourrait suffire pour convaincre les dirigeants turinois. Alors que son salaire n’est pas en adéquation avec ses performances (le Tricolore perçoit autour de 8 M€ par an), le natif de Saint-Maurice garde tout de même une certaine cote sur le marché des transferts. Selon nos informations, Manchester United, Newcastle et Chelsea sont attentifs au cas du numéro du 25 des Bianconeri, qui a notamment été proposé dans le cadre d’un échange avec Jorginho.

Quid du PSG ?

Concernant un éventuel retour sous les couleurs du PSG, il n’y a pas rien de concret pour le moment, même s’il y a effectivement une volonté de recruter davantage de joueurs français à l’avenir. Après avoir raté Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni, le club de la Capitale pense peut-être à ex-protégé, mais d’autres dossiers sont clairement prioritaires.

