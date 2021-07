Juventus - Mercato : Allegri rassure Ronaldo et veut aider… Messi !

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Ce mardi, Massimiliano Allegri a tenu sa première conférence de presse depuis son retour à la Juventus Turin. Le Sarde a connu un premier passage très fructueux chez les Bianconeri, de 2014 à 2019, remportant cinq Scudetti consécutifs, quatre Coupes d'Italie d'affilée et atteignant deux fois la finale de la Champions League. Lui à qui on a prêté des propos durs à l'encontre de Cristiano Ronaldo a tenu à flatter le quintuple Ballon d'Or, sur qui il semble beaucoup compter.

"Ronaldo est un très grand champion, un joueur extraordinaire, très intelligent. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit que cette saison est importante, que je suis content de le voir qu'il a plus de responsabilités aujourd'hui qu'il y a trois ans, quand on s'est connus. Cette responsabilité, ce n'est pas que mettre des buts. Je reviens en grande forme mais pendant l'année, je ferai de la gestion avec lui."

Allegri a également l'intention de faire une fleur à Lionel Messi, dont la prolongation au FC Barcelone bloque pour une histoire de finances, en recrutant un Miralem Pjanic en échec en Catalogne. S'il n'a pas cité son nom en conférence de presse, le technicien a expliqué qu'il voulait un milieu de terrain habile dans la construction et très bon tireur de coups de pied arrêtés, soit le portrait-robot de l'ancien Lyonnais. Soulagé de son gros salaire, le Barça pourrait ainsi finaliser Messi…

🚨🎙️| Massimiliano Allegri: "A good right-footed player may arrive soon to take free-kicks. We are working on it."



The coach has asked for the signing of Miralem Pjanić and it is interpreted that he was referring to the Bosnian midfielder in the above statement.@sport [🥈] pic.twitter.com/ieiywKFOcb