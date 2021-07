Juventus - Mercato : Allegri, un plan qui va faire fuir Ronaldo

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Officiellement, tout va bien à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo honorera sa dernière année de contrat. Le Portugais n'a pas dit un mot sur son avenir, il s'est contenté de poster un message sur les réseaux sociaux dans lequel on le voit lors de sa reprise de l'entraînement. Tout le monde il est beau, tout le monde il est pas content ? Pas forcément. Mais chez la Vieille Dame, on évite traditionnellement de faire des vagues.

Dans les faits, La Gazzetta dello Sport, qui a décrypté la conférence de presse de Massimiiano Allegri explique qu'un changement tactique voulu par le technicien pourrait inciter le Portugais à aller voir ailleurs. Ce changement, majeur, consiste à faire de Paulo Dybala le meneur de jeu de l'équipe. Or, l'Argentin et CR7 n'arrivent pas à jouer ensemble. En outre, l'installer en numéro 10 implique de faire jouer Ronaldo sur un côté ou seul en pointe. Et ce n'est pas ce qu'il veut. Le quintuple Ballon d'Or veut jouer en attaque mais avec un coéquipier. Déjà qu'il n'est pas totalement épanoui dans le Calcio, si c'est pour en plus évoluer dans un schéma où il n'est pas à l'aise…

Da Dybala e CR7 a Pjanic e Sarri: tutti i messaggi, più o meno nascosti, di Allegri https://t.co/1dYFKbUaZV — informazione sport (@infoitsport) July 28, 2021