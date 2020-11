Juventus - Mercato : cette petite phrase annonçant un départ de Cristiano Ronaldo cet été

En recrutant Cristiano Ronaldo à l'été 2018, la Juventus Turin a réalisé un coup énorme. Au niveau marketing, elle a basculé dans un nouveau monde, son image de marque s'étant améliorée et étant visible aux quatre coins de la planète grâce au rayonnement du Portugais. Au niveau sportif, en revanche, c'est un peu décevant. Car si la moisson de titres a continué en Italie, en Champions League, objectif ultime de la Vieille Dame, ça a déraillé aussi bien en 2019 (contre l'Ajax en quarts) qu'en 2020 (face à l'OL en 8es).

Dybala bientôt prolongé, CR7 vers la sortie ?

Dans l'absolu, la Juve aurait aimé conserver Ronaldo jusqu'au bout de son contrat, en 2022. Mais la crise sanitaire a durement impacté ses finances. Alors qu'une recapitalisation était dans les tuyaux, tout a été stoppé net et il s'agit désormais de faire autant d'économies que possible en attendant que la vie reprenne son cour normal. Ce qui induit, l'été prochain, le départ de Cristiano Ronaldo ou de Paulo Dybala, ses deux joueurs les plus cotés et qui lui coûtent le plus cher en salaire.

Un transfert est d'autant plus nécessaire que les deux ne parviennent pas à s'entendre sur le terrain. Qui vendre ? Fabio Paratici a donné la réponse ce jeudi au micro de Sky Sports : "Nous avons d'excellents rapports. Nous parlons en permanence, nous abordons d'ailleurs le sujet de sa prolongation de façon quotidienne. Nous allons le rencontrer très prochainement avec ses agents. Une différence entre ses attentes et notre proposition ? Ce n'est pas facile, en période de Covid, de parler de ce genre de choses. Ce sont des sujets compliqués". Toujours est-il qu'a priori, la religion de la Juventus est faite et qu'elle a choisi de conserver Paulo Dybala…