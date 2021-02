Juventus - Mercato : comptes dans le rouge, Cristiano Ronaldo sur le départ ?

Comme tous les grands clubs européens, la Juventus Turin souffre énormément au niveau financier de la crise sanitaire. En Italie, elle est la plus impactée car, contrairement à ses concurrents, elle est propriétaire de son stade, dont les 45.000 places s'arrachent au prix fort. Contrainte de jouer à huis clos, elle a vu ses recettes s'effondrer. Et présente un déficit de 113 M€ pour le seul premier semestre de la saison 2020/21. Sachant que la situation sanitaire s'améliore très lentement, il va très certainement falloir à ses dirigeants prendre des décisions fortes cet été.

Pas d'amélioration au niveau européen avec lui

La plus logique, d'un point de vue économique, serait de sacrifier Cristiano Ronaldo. Avec son salaire net annuel à plus de 30 M€, le quintuple Ballon d'Or pèse très lourdement sur les finances des champions d'Italie. Sans compter qu'au niveau sportif, le retour sur investissement n'a pas été faramineux. En effet, si la Juve a amassé deux Scudetti avec lui, elle en avait accumulé sept sans lui.

Au niveau de la Champions League, en revanche, ça a été très décevant. CR7 a pourtant été recruté pour faire franchir le dernier palier à la Juve, pour lui offrir une troisième C1, lui qui en a déjà gagné cinq. Or, entre l'élimination en quarts de finale contre l'Ajax en 2019, celle en 8es face à l'OL en 2020 et la défaite au match aller à Porto (1-2) cette saison, on ne peut pas dire qu'il y a eu un effet Ronaldo sur la courbe de performances européennes des Bianconeri…