Juventus - Mercato : coup de théâtre pour Pogba, le PSG et le Real Madrid relancés ?

À 29 ans et après une nouvelle saison décevante avec Manchester United, Paul Pogba quitte le club libre. Alors qu’il est annoncé depuis plusieurs semaines de retour à la Juventus où il a connu ses plus belles heures, le tabloïd anglais The Telegraph annonce que la Vieille dame est en pôle dans les négociations pour accueillir le français, mais que La pioche continue malgré tout d’étudier les offres du PSG et du Real Madrid.

La Juve qui souffre encore des pertes colossales qu’elle a subi pendant la crise sanitaire, est en pleine reconstruction. Le club turinois a tout de même arraché une place en Ligue des champions avec une 4ème place. Le PSG et le Real, tous deux en quête d’un milieu de terrain, disposent de moyens plus élevés pour satisfaire les exigences salariales du français en plus d’arguments sportifs.

Alors que le Real et Paris, se font la guerre depuis plusieurs mois pour Mbappe et Tchouaméni, ils pourraient lutter pour un autre français et arracher Pogba contre toute attente !

Pogba à la Juve, rien n'est fait ! Alors que tout indiquait que Pogba revenait à la Juventus pour la saison prochaine, le Telegraph annonce que le français étudie toujours les offres du Real et du PSG. Même si la Juve mène la danse dans les négociations, l'espoir existe toujours pour les Parisiens et les Madrrilènes.

Yann Noailles

