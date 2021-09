Juventus - Mercato : Cristiano Ronaldo se fait déjà mal voir à Manchester United

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Pour rester au top et maintenir son niveau de performance, Cristiano Ronaldo fait très attention à son régime alimentaire. C'est pourquoi la star portugaise, qui a fait son retour cet été à Manchester United, aurait imposé aux cuisiniers du club mancunien d’inscrire certains de ses plats préférés au menu de la cantine, selon les informations du Sun.

Mais certains plats ne feraient pas l'unanimité auprès de ses coéquipiers. "Cristiano aime le calamar, mais la plupart des gars ne s’y aventure pas. (...) Il peut essayer de convertir quelques-uns de ses coéquipiers à la nourriture portugaise, mais si certains espéraient manger du poulet Peri-Peri de Nandos, ils ont été déçus", a confié une source des Red Devils au Sun.

