Juventus, PSG, Real Madrid - Mercato : double coup de théâtre pour Cristiano Ronaldo !

Selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester City aurait décidé de stopper les négociations avec Cristiano Ronaldo, ne parvenant pas à trouver un accord contractuel avec la star portugaise, ni avec la Juventus Turin pour les indemnités de transfert.

Toujours selon le journaliste italien, Manchester United, qui discuterait actuellement avec Jorge Mendes, préparerait son offre officielle pour l’ancien joueur du Real Madrid, qui a déjà évolué chez les Red Devils de 2003 à 2009. Un contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2023, serait à l'étude.

Cristiano Ronaldo told to Jorge Mendes he’s “open to join Manchester United” for incredible comeback. Contract to be sent in the next hours - Man Utd discussing with Cristiano and Mendes deal until June 2023. 🔴🇵🇹 #MUFC



Manchester City have never sent an official proposal.