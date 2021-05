Juventus - Mercato : Georgina Rodriguez parodie un proche de Messi pour sceller l'avenir de CR7

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

"Se queda" (il reste). Depuis que Gerard Piqué a eu le malheur d'écrire ces deux mots sur les réseaux sociaux à l'été 2017 pour sceller l'avenir de Neymar, il ne se passe pas une période de transferts sans qu'il se les reprenne en pleine tête. Car, bien sûr, l'attaquant brésilien n'était pas du tout resté au FC Barcelone, il s'était engagé avec le Paris Saint-Germain pour ce qui est toujours le plus gros transfert de l'histoire du football (222 M€).

Une réponse qui, finalement, n'en est pas une…

Alors, entendre Georgina Rodriguez reprendre ces deux mots au moment de répondre à une question sur l'avenir de Cristiano Ronaldo laisse forcément perplexe. Difficile d'imaginer que la mannequin espagnole n'a jamais entendu parler de cette anecdote, elle qui vit avec une superstar du football totalement impliquée dans son métier.

A-t-elle voulu se moquer de Piqué, ami de Lionel Messi, grand rival de son conjoint ? Ou a-t-elle voulu envoyer un message sibyllin sur l'avenir de CR7 ? Car désormais, "se queda" peut aussi être associé à un élément sur le départ. Et l'on sait que le Portugais est loin de faire l'unanimité dans le vestiaire de la Juventus Turin, tout comme il n'est pas le joueur le plus apprécié par Massimiliano Allegri, qui l'a dirigé en 2018/19 et qui revient aux commandes des Bianconeri…