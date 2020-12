Juventus - Mercato : l'idée des Bianconeri pour associer Pogba à Ronaldo

Zapping But! Football Club Juventus Turin - FC Barcelone : notre simulation FIFA 21 (2ème journée - Ligue des Champions)

Chaque semaine charrie son lot de rumeurs contradictoires concernant la Juventus Turin. Un coup Cristiano Ronaldo sera sacrifié à la fin de la saison pour équilibrer les comptes, un autre, c'est Paulo Dybala qui sera envoyé ailleurs, lui qui ne parvient pas à briller aux côtés du Portugais. Dans les deux cas, une constante : fortement impactée par les répercussions de la crise sanitaires, la Vieille Dame va devoir sacrifier l'un de ses deux joyaux. Et voilà qu'en plus vient se greffer la rumeur Paul Pogba.

MU ne fera aucun cadeau

Le champion du monde veut absolument quitter Manchester United, où il se morfond. Il y était revenu en grandes pompes en 2016, après quatre années victorieuses à la Juventus, avec l'idée de relancer les Red Devils vers les sommets. C'est un échec. Aujourd'hui, il est prêt à tout pour aller voir ailleurs. Son agent, le sulfureux Mino Raiola, a donné une interview lapidaire dans laquelle il a dit que son poulain n'était plus heureux à MU et qu'il lui fallait s'en aller. Ça n'a évidemment pas plus aux dirigeants anglais, qui comptent bien s'en séparer, mais sans lui faire de cadeau.

Cela signifie que le club qui le voudra devra y mettre le prix. La Juventus Turin serait très intéressée par un retour de Pogba mais, on l'a dit, elle n'a pas les moyens de se l'offrir. Il ne lui reste donc qu'une alternative : un maxi-échange. Selon ESPN, elle aurait proposé Paulo Dybala et Federico Bernardeschi à Manchester United. Ce qui aurait un triple avantage pour elle : recruter Pogba, se débarrasser d'un joueur qui n'est plus titulaire (Bernardeschi) et d'un autre ayant beaucoup de mal à cohabiter avec Cristiano Ronaldo (Dybala).