Juventus – Mercato : l'ultime pépite turinoise adoubée par Cristiano Ronaldo

Si la Juventus de Turin ne fera sans doute pas de folie sur ce Mercato 2020 marqué par la crise de la Covid-19, la Vieille dame avait déjà largement anticipé certains coups. Notamment devant où l'ailier international suédois (2 capes) Dejan Kulusevski (20 ans) avait été recruté pour 35 M€ à l'Atalanta Bergame en janvier avant d'être prêté dans la foulée à Parme.

Kulusevski : « J'apprendrais tout de Cristiano »

Attendu dans le Piémont dès la saison prochaine, le natif de Stockholm arrive déjà en terrain conquis à Turin où Cristiano Ronaldo est content de l'accueillir. Dans un entretien à TV4 en marge de la victoire du Portugal sur la Suède (2-0), le quintuple Ballon d'Or s'est montré élogieux à l'égard de la nouvelle pépite scandinave.

« Je l'aime bien. Il a un grand potentiel et c'est un excellent joueur. Nous avons hâte de jouer ensemble et de marquer de nombreux buts », a glissé l'astre portugais. Forcément, Dejan Kulusevski a répondu avec des étoiles dans les yeux à ces propos qu'il juge « fantastique » : « Ce sont des choses qui vous poussent à travailler encore plus. C'est un joueur de classe mondiale avec qui tout le monde aimerait jouer, un exemple à suivre. J'ai la chance d'être avec lui, j'apprendrai tout de Cristiano. C'est un garçon gentil et toujours prêt à aider ».