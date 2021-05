Juventus - Mercato : le nouvel entraîneur nommé, Ronaldo un peu plus sur le départ

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

C'est la valse des entraîneurs, ce jeudi ! Zinédine Zidane et le Real Madrid viennent d'officialiser leur deuxième séparation, Leonardo et Mauricio Pochettino envisageraient de se quitter six mois seulement après le début de leur union au PSG et la Juventus Turin s'apprête à officialiser le départ d'Andrea Pirlo. Encore trop jeune (42 ans) pour diriger une formation de ce calibre, l'ancien meneur de jeu de génie a laissé filer le dixième Scudetto consécutif à l'ennemi intériste. Impardonnable…

Pour le remplacer, les dirigeants bianconeri ont décidé de faire du neuf avec du vieux puisqu'ils vont rappeler Massimiliano Allegri. Sans club depuis deux ans et son départ du Piémont pour raison familiale, le technicien était en contacts avancés avec le Real Madrid. Mais aussi avec l'Inter Milan, ce qui a décidé la Vieille Dame à accélérer le mouvement de son retour.

La nomination d'Allegri n'est pas une bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo. Il y a peu, l'une de ses confidences au président de la Juve, Andrea Agnelli, avait filtré : « Débarrassez-vous de Ronaldo. Il bloque la croissance de l’équipe et du club ». Allegri savait de quoi il parlait puisqu'il avait dirigé le Portugais une saison (2018-19). Si on a bien compris, il n'est pas très chaud pour les retrouvailles…

Real Madrid wanted Massimiliano Allegri to replace Zinedine Zidane as manager, but he turned them down in favour of a return to Juventus, Goal can reveal 👀 pic.twitter.com/uEH80WAmUQ