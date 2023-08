Juventus – Mercato : le nouvel affront des supporters à Lukaku, Javier Zanetti le tacle aussi !

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Prêté à l’Inter Milan par Chelsea la saison dernière, Romelu Lukaku est dans le viseur de la Juventus mais cela n’est pas au goût de tout le monde du côté de Turin. Il y a quelques semaines, les supporters Bianconeri avait brandi une banderole «Nous, Lukaku, nous n’en voulons pas».

« Lukaku reste à Milan, on a déjà un deuxième gardien »

Et ce mercredi, ils ont récidivé, avec une autre banderole « Lukaku reste à Milan, on a déjà un deuxième gardien ». Une référence à la finale de la Ligue des champions remportée par Manchester City face à l’Inter (1-0), où le Belge avait contré une tête de son partenaire Federico Dimarco qui prenait le chemin des filets. Dans la Gazetta dello Sport, Javier Zanetti, le dirigeant intériste, s'est lui aussi payé Lukaku. « Lukaku nous a trahis, nous sommes très déçus, a-t-il confié. Pour ce que l’Inter a fait pour lui, nous nous attendions à un autre type de comportement, en tant que professionnel mais aussi en tant qu’homme. Personne n’est plus grand que le club et dans la construction d’une équipe, vous devez toujours considérer que vous vous mettez au service du vestiaire ».

« Lukaku reste à Milan, nous avons déjà le second gardien » signée la Curva Sud 😅 pic.twitter.com/gnHeKIFao6 — Juventus FR (@Juve_France) August 8, 2023

Podcast Men's Up Life