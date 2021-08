Juventus - Mercato : Manchester United a fait une première offre pour Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Annoncé tout proche de Manchester City, Cristiano Ronaldo, qui souhaite quitter la Juventus Turin avant la fermeture du mercato estival, serait désormais en train de prendre le chemin de Manchester United, son ancien club.

À en croire les informations de Goal Italia, les Red Devils auraient transmis une première offre de 28 millions d'euros à la Vieille Dame pour s'attacher les services de CR7. L'accord serait proche.

Il #ManUtd ha offerto circa 28 milioni alla #Juve per #CR7: trattativa in chiusura // Manchester United have made around a €28m offer for CR7. A deal is close 🔥🔴@goal @GoalItalia