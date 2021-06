Juventus - Mercato : Mourinho invite Ronaldo à partir, un deal avec le PSG se dessine

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

José Mourinho a fait du José Mourinho hier soir sur Talk Sport au moment de commenter l'avenir de Cristiano Ronaldo : "Il devrait quitter l'Italie maintenant et me laisser tranquille (rires). Tout le monde dit, et moi le premier, "il n'a plus 25 ans... il en a 36". Il ne marquera plus 50 buts, mais combien en marque-t-il encore ? 35. C'est incroyable, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense que ce sont les records (qui le maintiennent à ce niveau). C'est déjà une légende, l'un des grands noms qui restera à jamais dans l'histoire du football, mais le garçon est motivé par les chiffres et l'actualité . Il veut remporter le Ballon d'Or X fois, le Soulier d'Or X fois, il veut battre le record de buts marqués par l'Iranien Ali Daei pour une équipe nationale, il veut non seulement jouer cet Euro 2020 mais aussi la prochaine Coupe du monde… Mentalement, il est très fort et les critiques ne le dérangent pas ; au contraire, elles le motivent encore plus".

La Juventus veut Icardi depuis longtemps

Si José Mourinho ne faisait que rigoler quand il invitait Cristiano Ronaldo à aller voir ailleurs, la Juventus Turin, elle, est très sérieuse. En plus, elle sait que son joueur n'est pas vraiment épanoui dans le Calcio. Un départ arrangerait finalement tout le monde mais peu de clubs peuvent se payer le quintuple Ballon d'Or. Ils ne sont que deux à avoir fait acte de candidature : Manchester United et le PSG.

Concernant le club de la capitale, La Gazzetta dello Sport annonce ce samedi que la Juventus a déjà évoqué l'idée d'un échange entre Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi. Le buteur argentin ne s'épanouit pas à Paris, où son rendement est très décevant. Il est nostalgique de l'Italie, plus particulièrement de Milan. L'AC Milan pense justement à lui mais uniquement dans le cas d'un prêt avec prise en charge partielle de ses 12 M€ nets annuels (10 M€ plus 2 M€ de bonus facilement atteignables). Alors que la Juventus, elle, serait presque soulagée de passer de la trentaine de millions de Ronaldo au salaire d'Icardi…

Cristiano Ronaldo is set to become the ONLY player to play 5 CONSECUTIVE Euro's and the ONLY player currently active that played in Euro 2004. pic.twitter.com/mViS00iHf8 — TeamCRonaldo. (@TeamCRonaldo) June 12, 2021