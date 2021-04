Juventus - Mercato : ni Milik (OM), ni Kean ou Icardi (PSG) pour épauler Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Officiellement, la Juventus Turin est très satisfaite des services de Cristiano Ronaldo et elle n'a aucune intention de s'en séparer. Officieusement, elle acceptera la première offre financière venue. Mais puisqu'il faut faire comme si, la Vieille Dame continue de chercher un troisième attaquant afin d'intégrer la rotation avec le quintuple Ballon d'Or et Alvaro Morata. Arkadiusz Milik (OM, prêté par le Napoli), Mauro Icardi (PSG) et Moise Kean (PSG, prêté par Everton) sont cités.

Vlahovic, une piste qui ferait les affaires de l'OM

Mais le responsable du recrutement bianconero, Fabio Paratici, aurait une autre idée en tête : Dusan Vlahovic. Cet attaquant serbe de 21 ans fait les beaux jours de la Fiorentina, que la Juve affronte ce dimanche. Il est grand, gaucher, adroit techniquement et à l'aise dans le domaine aérien. Surtout, il a encore une grosse marge de progression et acceptera parfaitement un rôle de remplaçant chez les champions d'Italie, ce qui ne serait pas forcément le cas de Milik, Kean et surtout Icardi.

Transfermarkt situe la valeur du joueur à 25 M€ mais vu que la Viola déteste cordialement la Juve, il est possible que le tarif soit revu à la hausse spécialement pour elle. Mais pas sûr que ça se passe mieux avec le Napoli pour Milik… En tout cas, si la piste Vlahovic se confirmait, elle ferait le bonheur de l'OM, qui pourrait espérer conserver son attaquant polonais jusqu'à la fin de son prêt en juin 2022 !