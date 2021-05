Juventus - Mercato : ni PSG, ni Real Madrid, ni MU, la future destination de CR7 est surprenante !

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Dépité par les campagnes européennes décevantes de la Juventus Turin depuis son arrivée en 2018 (éliminations en quarts, 8es et 8es), Cristiano Ronaldo aurait l'intention de quitter l'Italie cet été. Il a été question d'un retour au Real Madrid, jusqu'à ce que Florentino Pérez mette fin à la rumeur. Puis, il s'est dit que le Paris Saint-Germain serait prêt à l'accueillir si Lionel Messi ne venait pas et si Kylian Mbappé s'en allait. Ou que Manchester United serait très heureux de le retrouver, douze ans après son départ.

Son retour serait programmé pour 2022

Finalement, ça ne devrait être aucun de ces clubs ! Et ce ne sera pas non plus les Etats-Unis, où David Beckham aurait bien aimé associer celui qu'il n'a fait que croiser à Manchester United à l'été 2003 à Lionel Messi dans son club de l'Inter Miami. Non, d'après le média portugais Record, Cristiano Ronaldo signera au Sporting !

Une décision finalement pas si surprenante car les Lions, bien partis pour remporter le titre de champion du Portugal cette saison, sont le club formateur de CR7. Il y a passé six années après son départ de Madère, dont une en équipe professionnelle. Lorsqu'il avait croisé la route du Sporting avec le Real Madrid en 2016/17, Ronaldo avait déclaré qu'il aimerait y finir sa carrière. Il semblerait qu'il mette des actes sur ses paroles. L'idée serait d'attendre la fin de son contrat avec la Juve, en 2022. Le Sporting, qui s'est attaché les services de l'entraîneur lusitanien à la mode, Ruben Amorim, l'été dernier, s'est lancé dans un plan ambitieux, que le titre de champion pourrait confirmer. Et que le retour de l'enfant prodigue pourrait emballer…