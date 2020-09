Juventus - Mercato : plutôt Cavani que Suarez pour CR7 ?

D'un Uruguayen à un autre… Pour remplacer un Gonzalo Higuain avec qui Cristiano Ronaldo n'a jamais eu aucune affinité sur et en dehors du terrain, la Juventus Turin envisageait de recruter Luis Suarez. Le Pistolero était poussé vers la sortie au FC Barcelone, où Ronald Koeman voulait profiter du départ annoncé de Lionel Messi pour opérer un grand ménage au sein du compartiment offensif.

Sauf que Messi ne quitte finalement plus la Catalogne. Et qu'il fera certainement le forcing pour que son meilleur ami reste au Barça, même si son nouveau coach lui a annoncé qu'il ne partirait pas titulaire dans son esprit. Amoureux du FCB et de Barcelone, Luis Suarez pourrait se laisser convaincre et prolonger le plaisir.

La Juve ou le Brésil pour le Matador

Partie pour recruter un vétéran uruguayen, la Vieille Dame se serait désormais tournée vers Edinson Cavani. Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, le Matador se montre très exigeant au niveau salarial, ce qui explique l'échec des négociations avec l'Atlético Madrid puis le Benfica Lisbonne. Sera-ce la bonne avec la Juve ? Si ce n'est pas le cas, il bénéficierait également d'une touche au Brésil, avec le Gremio Porto Alegre. Mais pas sûr que l'ancien club de Ronaldinho puisse lui verser 12 M€ nets par an. C'est d'ailleurs sur ce point qu'a appuyé le président du Gremio pour démentir cette rumeur…