Juventus - Mercato : Pogba et l'intérêt du PSG

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Deux jours après avoir posé le pied à Turin, vingt-quatre heures après un premier entraînement très médiatisé, Paul Pogba a été présenté à la presse comme nouveau joueur de la Juventus Turin, et ce pour la deuxième fois. La première, c'était en 2012, alors qu'il n'avait que 19 ans et arrivait (déjà) de Manchester United. Comme une décennie plus tôt, le milieu français s'est engagé pour quatre années avec la Vieille Dame. Il espère que son second cycle sera tout aussi victorieux que le premier (quatre titres de champion, deux Coupes et autant de Supercoupes d'Italie).

Lors de sa conférence de presse, Pogba a été questionné sur son retour à la Juventus et le fait qu'il ait préféré les Bianconeri au PSG, par exemple, avec qui il était prétendument en contacts. Surprise, il n'a pas du tout fait état de contacts avec les Parisiens... "Je suis là où je suis heureux, je suis à la maison. J'ai reçu un accueil de rêve. J'ai toujours été en contacts avec Massimiliano Allegri. Ces derniers temps, il n'a pas arrêté de me dire qu'il voulait me voir revenir. Il était important pour moi d'écouter ses paroles et mon cœur m'a confirmé ce désir de revenir à Turin."