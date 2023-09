Juventus - Mercato : Pogba pose problème, son agent a rendez-vous !

Paul Pogba est de nouveau opérationnel à la Juventus Turin et ses dernières entrées en jeu ont été plutôt encourageantes. Elles ne sont pas passées inaperçues puis Didier Deschamps a laissé entendre que la porte des Bleus était toujours ouverte.

Mais à Turin, le contrat de Pogba pose problème. Le milieu perçoit 8 M€ nets par an, plus 2 M€ de bonus, et il est lié à la Veille Dame jusqu'en 2026. Selon les média italiens, la Juve va demander à son agent de lisser le contrat. Un rendez-vous serait programmé ces prochains jours.

Expected a meeting in the next days between Paul #Pogba’s agent (Rafaela Pimenta) and #Juventus to discuss the possibile spreading of his salary. Pogba earns €8M net/year + 2M as bonuses until 2026. #transfers