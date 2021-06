Juventus, PSG - Mercato : Ronaldo a fixé la date de sa grande annonce !

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Alors que la Juventus est passée totalement à côté de sa saison, Cristiano Ronaldo pourrait changer de cap lors du prochain mercato estival. Mécontent des performances actuelles des Bianconeri, CR7 penserait à faire ses valises pour rejoindre un club plus ambitieux. De son côté, la Juventus pourrait récupérer quelques millions d'euros pour la vente de Cristiano Ronaldo et éviter un départ libre dans un an.

Si le quintuple Ballon d'Or n'a pas encore fait son choix pour son futur, son avenir se précisera mi-juillet. Selon les informations de Tuttosport, Jorge Mendes, le célèbre agent du Portugais, s'est entretenu avec les dirigeants turinois à ce sujet et aurait bel et bien fixé cette date pour révéler la décision finale de son protégé. Les supporters de la Juve vont donc devoir patienter encore quelques semaines pour avoir réponse à leur question.