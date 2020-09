Juventus - Mercato : Ronaldo se félicite d'un renfort, mais pas celui de Suarez

Hier soir, Cristiano Ronaldo a écrit une nouvelle ligne de sa légende en inscrivant un doublé avec le Portugal en Suède (2-0), ce qui lui a permis de franchir les cent buts en sélection. Un exploit remarquable puisque le record absolu de réalisations pour une équipe nationale, détenu par l'Iranien Ali Daei, n'est plus qu'à huit longueurs.

Au cours de cette fastueuse soirée, CR7 a pu croiser un futur partenaire. Dejan Kulusevski a connu sa première titularisation avec la Suède, au bout d'une semaine de polémiques puisque Zlatan Ibrahimovic en personne avait traité le sélectionneur d'incompétent pour ne pas l'avoir fait jouer plus tôt. Kulusevski n'a que 20 ans et n'est pas encore très connu, mais ça ne devrait pas durer. En effet, après avoir été formé à l'Atalanta, il a été acheté en janvier par la Juventus, qui va l'incorporer à son effectif pour la saison à venir.

"Il a un grand potentiel"

CR7, qui a donc affronté un futur partenaire, s'est montré très élogieux à son égard à la fin de la partie : "Il me plaît. Il a un grand potentiel, c'est un très bon joueur. J'espère que nous pourrons jouer ensemble et marquer beaucoup de buts". Le principal intéressé a été mis au courant de ces déclarations et il en a été comblé : "C'est fantastique, ce sont des propos qui t'incitent à travailler encore plus. Cristiano est un footballeur de niveau mondial avec qui n'importe qui voudrait travailler. C'est un exemple à suivre. C'est une chose de jouer à ses côté, je donnerai tout pour lui. C'est quelqu'un de gentil, toujours prêt à aider". Cristiano Ronaldo à gauche, Dejan Kulusevski à droite, il ne manque plus que Luis Suarez et l'attaque de la Juventus sera complète !