Juventus - Mercato : Ronaldo est bien poussé vers la sortie

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La Juventus Turin ne dira jamais qu'elle ne veut plus de Cristiano Ronaldo. Le grand club piémontais a trop de classe pour ça, trop de respect pour ses champions aussi et un management qui évite les vagues au maximum. Mais clairement, si la Vieille Dame pouvait faire l'économie du salaire monstrueux d'un joueur ayant échoué à lui faire passer un cap en Champions League, elle ne dirait pas non. Quitte à l'inciter au départ de façon pernicieuse.

Ainsi, le journaliste italien Alessandro Vocalelli confirme dans La Gazzetta dello Sport du jour que le plan de Massimiliano Allegri pour CR7 correspond bien à une invitation au départ. Sauf que, malin, l'entraîneur ne l'a pas dit clairement pour ne pas aller au clash au cas où sa star resterait. Mais en déclarant qu'il faudrait que Ronaldo accepte la rotation et qu'il ne serait plus le destinataire de tous les ballons, il l'a presque rendu banal, ce que l'attaquant n'acceptera jamais. Mettre un voile sur son ego ou partir, tel est le choix mis entre les mains de Cristiano Ronaldo. On l'imagine mal opter pour la première solution…

"Una storia sempre al centro: ecco perché se fossi Ronaldo andrei via dalla Juve" https://t.co/eQAb2ETha7 — informazione sport (@infoitsport) July 31, 2021