Juventus - Mercato : Ronaldo perd un allié précieux, départ en vue ?

Les signaux sont nets et de plus en plus fréquents. Et tous poussent dans le sens d'un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus Turin cet été. Il y a d'abord cette crise économique liée à la pandémie qui contraint la Vieille Dame à de grosses économies, à commencer par le salaire astronomique du Portugais. Et puis, il y a ces rumeurs d'isolement du joueur au sein du vestiaire bianconero. Sans parler de sa mise sur le banc dimanche dernier pour le dernier match de la saison à Bologne (4-1), décisif pour la qualification en Champions League.

En plus, l'équipe a bien joué sans lui !

Et puis, il y a l'annonce, ce mercredi, du départ de Fabio Paratici, responsable du secteur sportif, donc des transferts. L'homme à l'origine du recrutement de CR7 en 2018 n'est pas viré, il est simplement en fin de contrat. Mais ces derniers mois, il incarnait l'un des deux courants qui s'opposaient au sein de la Juve. Lui était pour virer Andrea Pirlo et faire de Ronaldo le centre du projet bianconero. Le vice-président, Pavel Nedved, préférait garder le technicien et vendre le quintuple Ballon d'Or.

A priori, c'est Nedved qui l'a emporté, même si le président, Andrea Agnelli, pourrait tout de même se séparer de son coach. En tout cas, Cristiano Ronaldo a perdu un précieux allié au sein du club. Et la dernière saison de la Juventus, sans lui, a confirmé que l'équipe tournait mieux quand il n'était pas là. Un départ se rapproche inexorablement pour la star…