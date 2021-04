Juventus - Mercato : Ronaldo viré par le nouveau coach ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Dimanche dernier, Cristiano Ronaldo a beaucoup fait parler de lui à la fin du match Juventus-Genoa (3-1) pour avoir retiré son maillot sitôt le coup de sifflet final et l'avoir jeté derrière lui. Certains y ont vu un mouvement d'humeur car il n'avait pas marqué ni été servi dans de bonnes conditions. Mais en réalité, il s'avère qu'il a jeté sa tunique à un ramasseur de balle. De façon peu élégante, certes, mais le geste reste classe. Néanmoins, cette énième polémique prouve qu'il y a un problème CR7 chez les Bianconeri.

Un problème qui pourrait se résumer ainsi : le Portugais a été recruté à prix d'or par la Vieille Dame pour lui offrir une troisième Champions League mais les résultats européens n'ont jamais été aussi décevants. Sans compter la perte du Scudetto cette saison, ses mouvements d'humeur quand il ne reçoit pas le ballon et un jeu trop facilement lisible car centré autour de lui.

L'ancien entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri aurait, selon La Repubblica, fait cette confidence à ses dirigeants au moment de son départ à l'été 2019, soit après une saison à diriger CR7 : "Débarrassez-vous de Ronaldo, il bloque la croissance de l’équipe et du club". Les faits lui ont donné raison. Et devinez à qui songe Andrea Agnelli pour succéder à Andrea Pirlo la saison prochaine ? Eh oui, Allegri. Qui devrait donc demander le départ du quintuple Ballon d'Or en cas de retour sur le banc…

