Juventus - Mercato : un club autre que le PSG avance dans l'ombre pour Ronaldo

Difficile de savoir ce que comptent faire les dirigeants de la Juventus Turin avec Cristiano Ronaldo à la fin de la saison. Il y a quelques semaines, ils semblaient vouloir construire l'avenir autour de lui, quitte à sacrifier Paulo Dybala. Mais depuis l'élimination de la Champions League, ils sembleraient davantage enclins à le vendre. Quoi qu'il en soit, plusieurs clubs ont fait acte de candidature pour l'accueillir.

Un échange avec Paul Pogba évoqué

En premier lieu, on trouve le Paris Saint-Germain. CR7 est un vieux rêve des Qataris, qui pourraient lancer une offensive pour le recruter si jamais Kylian Mbappé venait à partir au Real Madrid au terme de la saison. Un Real Madrid qui, pour sa part, n'est pas chaud du tout à l'idée de retrouver le meilleur buteur de son histoire.

Mais un autre club avance dans l'ombre : Manchester United. Cristiano Ronaldo a porté le maillot des Red Devils de 2003 à 2009 et y a laissé un grand souvenir. En outre, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer possède un argument de poids en la personne de Paul Pogba pour négocier un deal avec la Juve. Le Poulpe intéresse en effet les Bianconeri et il serait d'accord pour y retourner. Un échange entre lui et Cristiano Ronaldo satisferait toutes les parties.