Juventus – Mercato : un nouveau Neymar débarque pour concurrencer Cristiano Ronaldo

C'était dans les tuyaux mais l'arrivée se formalise. Dans les prochains jours, la Juventus de Turin va voir débarquer l'une des dernières sensations du club de Santos, l'attaquant Kaio Jorge (19 ans). Moins précoce et efficace que Neymar (8 buts en 28 apparitions) mais international U20 brésilien, le natif d'Olinda – qui arrivait en fin de contrat en décembre prochain – a choisi l'Italie pour poursuivre sa progression.

Comme révélé par Tuttosport et confirmé par le journaliste italien Fabrizio Romano, la Juve va signer un joli coup pour une bouchée de pain. Kaio Jorge débarque pour moins de 4 M€. La Vieille dame paie 1,5 M€ cet été et a inclus deux bonus atteignables en 2022 pour un total de 2,5 M€ (qualification en C1 + apparitions). Santos garde également 5% sur une éventuelle plus-value et la priorité dans le cas d'un prêt en D1 brésilienne.

Attendu la semaine prochaine à Turin, Kaio Jorge va vite se retrouver dans le grand bain européen aux côtés du monstrueux Cristiano Ronaldo. Reste à savoir s'il parviendra réellement à faire son trou à la Juve ou deviendra un n-ième espoir déchu du football auriverde...

Juventus have completed the agreement to sign Kaio Jorge. Here-we-go. ⚪️⚫️🇧🇷 #Juve



€1.5m now to Santos.

€1.5m in 2022 [linked to UCL qualify].

€1m bonus [linked to appareances].

Contract until 2026.

Santos will have priority for future loan.



Kaio will be in Italy next week. pic.twitter.com/Rz4ad51X5Q