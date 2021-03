Juventus - Mercato : une nouvelle stratégie pour retenir Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

En 2018, Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin pensaient que leur union allait donner de beaux bébés en forme de Champions League. Mais trois ans plus tard, c'est la déception et il y a du divorce dans l'air. Ça pourrait arranger les Bianconeri, touchés par la crise sanitaire et doivent sortir 70 M€ par an entre salaires et amortissement du transfert. Ça pourrait aussi faire les affaires du Portugais, qui aimerait bien retourner au Real Madrid.

"Cristiano, on n'y touche pas"

Officieusement, la Juventus laissera partir CR7 s'il lui en fait la demande et si un club offre 25 M€. Mais en attendant, la version officielle, c'est que la Vieille Dame veut garder sa superstar. Et elle sait que pour l'inciter à rester, il faut le couvrir de compliments. Ce mercredi, le vice-président Pavel Nedved et l'attaquant Alvaro Morata ont donc sorti la brosse à reluire.

"Au niveau technique, on ne peut rien lui dire, a expliqué Nedved. Il a marqué 100 buts en 120 matches, nous a bien menés en Champions League. C'est un garçon très simple, même s'il peut donner l'impression qu'il est différent en dehors du terrain. C'est le prototype du joueur moderne, avec un talent immense et énormément de travail, il a réussi à relever des objectifs incroyables. Pour moi, Cristiano, on n'y touche pas. Il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et il restera. Nous verrons ce qui se passera après cela."

"Je ne pense pas que Cristiano soit malheureux à la Juve, s'il était dans un autre club, ce serait la même chose, a déclaré Morata à la Cadena SER. Cela donne ce sentiment car il est habitué au maximum. Je le vois heureux ici mais ce qui se passe, c'est qu'il a l'habitude de gagner et c'est normal qu'il ait des difficultés comme moi, mais il est heureux. Je veux que Cristiano reste à la Juve parce que je veux que la Juve ait les meilleurs joueurs."