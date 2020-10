Juventus - Mercato : une star sacrifiée à cause de Cristiano Ronaldo ?

La quête d'une troisième Champions League est devenue obsessionnelle pour la Juventus Turin. A tel point que les Bianconeri sont capables de se mettre dans le rouge financièrement tout en ne rajeunissant pas leur effectif pour parvenir à leurs fins. A l'été 2018, ils ont cru avoir décroché le jackpot en recrutant Cristiano Ronaldo, spécialiste d'une épreuve qu'il a remportée cinq fois avec deux clubs différents. Mais les échecs face à l'Ajax Amsterdam (2019) et surtout l'OL (2020) ont fait mal, très mal.

La question qui se pose pour la direction turinoise est donc la suivante : faut-il s'entêter avec CR7 ou passer à autre chose ? Jusqu'à présent, il semblait que les champions d'Italie avaient opté pour la deuxième solution puisqu'ils s'employaient à prolonger Paulo Dybala, à qui ils voulaient confier les clefs de l'équipe après le départ du Portugais, programmé pour l'été 2022.

Sauf que les négociations avec l'Argentin sont à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Et que Chelsea vient de faire savoir qu'il adorerait le faire venir du côté de Stamford Bridge. Le problème pour la Juventus serait que ses finances ont été fortement impactées par la crise du coronavirus et qu'elle aurait beaucoup de mal à supporter le salaire pharaonique de Ronaldo. Il lui faudrait faire des économies. La rumeur Chelsea prouve qu'elle a visiblement l'intention de continuer avec le quintuple Ballon d'Or et donc de sacrifier son autre grande vedette…

