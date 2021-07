Juventus, PSG - Mercato : Cristiano Ronaldo change totalement de stratégie

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Etonnante information délivrée par La Gazzetta dello Sport ce dimanche : l'avenir de Cristiano Ronaldo pourrait finalement s'écrire en Italie ! Le Portugais donnait pourtant l'impression de ne plus être heureux dans le Calcio où, non content de ne pas avoir réussi à mener la Vieille Dame à un troisième sacre en Champions League il l'a vu perdre un titre de champion qui était sien depuis neuf ans.

Le PSG était intéressé, de même que Manchester United, qui envisageait un retour. Mais ce dimanche, donc, La Gazzetta assure qu'en concertation avec son agent, Jorge Mendes, CR7 envisagerait de prolonger d'un an à Turin, ce qui le mènerait sur ses 38 ans et donc tout proche de la retraite. Ce nouveau contrat aurait été validé par l'entraîneur, Massimiliano Allegri, qui ne semblait pourtant pas être son plus grand fan. Voici peut-être l'un des premiers effets de l'augmentation de capital de 400 M€ opéré par la Juve cette semaine…

Cristiano Ronaldo va certainement changer son fusil d'épaule !https://t.co/UuEO2a67Ls — Foot Mercato (@footmercato) July 4, 2021