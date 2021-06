PSG, Juventus - Mercato : Cristiano Ronaldo flambe, une offre mirobolante va tomber !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors qu'il a inscrit un doublé ce mardi lors de la victoire du Portugal face à la Hongrie (3-0) pour son entrée en lice à l'Euro 2021, faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire de la compétition (11 buts), Cristiano Ronaldo ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

Paul Pogba et Cristiano Ronaldo Credit Photo - Icon Sport

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juventus Turin, la star portugaise se rapproche d'un départ lors du mercato estival. Selon les informations du Daily Mail, Manchester United pourrait offrir à CR7 un salaire de 20 millions d'euros annuel et proposer à la Vieille Dame de faire un échange avec le milieu de terrain français, Paul Pogba, qui est lui aussi en fin de contrat dans un an.

Mais toujours selon le média anglais, c'est bien le Paris Saint-Germain qui serait le premier choix de l'ancien joueur du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo 'has a £17m-a-year offer from Manchester United'... but PSG are his first choice https://t.co/aaEGVyGyWS