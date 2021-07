Juventus, PSG - Mercato : la Vieille Dame tient le successeur de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Cristiano Ronaldo a repris l'entraînement avec la Juventus Turin. Et tout le monde fait comme s'il allait passer l'intégralité de la saison 2021/22 dans le Piémont. Ses dirigeants assurent ne pas vouloir le vendre, son entraîneur compte sur lui et le Portugais ne dit rien. Mais étant donné qu'il arrive en fin de contrat en juin 2022 et que son salaire est trop lourd à gérer pour une Vieille Dame impactée par la crise sanitaire, rien ne sera impossible jusqu'au 31 août, jour de clôture du marché. Pas même un transfert dans un PSG qui pourrait perdre Kylian Mbappé.

Histoire de ne pas être prise au dépourvu, la Juventus planche sur son remplacement. Et elle aurait déjà trouvé son bonheur du côté du Brésil. Le phénomène de Santos Kaio Jorge serait en effet sur le point de s'engager avec elle. Sous contrat jusqu'en décembre avec le club de Pelé, Jorge a repoussé les avances du Benfica car il veut absolument venir à Turin. Et dès cet été si possible, même si la Juve préfèrerait attendre encore six mois pour le recruter gratuitement. Sauf si, bien sûr, CR7 venait à s'en aller, auquel cas elle payerait la faible indemnité réclamée par Santos pour son prodige…