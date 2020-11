Juventus, PSG - Mercato : Manchester United a pris position pour Cristiano Ronaldo

Deux ans après avoir réalisé un très gros coup en arrachant Cristiano Ronaldo au Real Madrid, la Juventus Turin pourrait être contrainte, cet été, de le vendre. La crise sanitaire a fortement impacté ses rentrées d'argent et, pour équilibrer ses comptes, la Vieille Dame va devoir céder l'un de ses joueurs les plus bankables. Entre CR7 et Paulo Dybala, elle préfère sacrifier son joueur de 34 ans. Le PSG, via Leonardo, a déjà fait part de son intérêt. Et il semblait que Manchester United, où le Portugais s'est fait connaître de 2003 à 2009, aussi.

MU se prépare à de grands changements

Mais le Manchester Evening News vient de démentir cette information. S'appuyant sur une source interne aux Red Devils, le quotidien anglais assure que MU n'a pas l'intention de faire revenir l'enfant prodigue. Il faut dire qu'avec Edinson Cavani, qui a signé pour deux ans plus un autre en option, le pensionnaire d'Old Trafford compte déjà un buteur vétéran dans ses rangs.

En outre, Manchester United se prépare à des profonds changements structurels puisqu'Ole Gunnar Solskjaer pourrait être débarqué au profit de Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin serait épaulé par un directeur technique qui pourrait être Luis Campos. Or, le recruteur en chef du LOSC, même s'il respecte forcément son compatriote, préfère mettre son argent sur des jeunes…