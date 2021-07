Juventus, PSG – Mercato : un coup de théâtre se prépare pour Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Face aux faibles possibilités qui s'offraient à lui dans un marché européen paralysé par le Covid, Cristiano Ronaldo a - semble-t-il - revu ses plans. L’attaquant portugais pourrait finalement continuer et même, d’après la Gazetta dello Sport, rempiler avec le club. Une prolongation d’un an serait dans les tuyaux, jusqu’en 2023, tout en acceptant de baisser (ou plutôt un lissage) de son imposant salaire.

Aujourd’hui, CR7 touche 31 millions d’euros par an. Un salaire colossal que les bianconeri ont du mal à assumer. Les dirigeants Turinois ainsi que le meilleur buteur de la saison dernière discuteraient pour cette formule. Cela allégerait considérablement les finances de la Juventus, et Ronaldo continuerait à martyriser les clubs de Serie A.

Une opération qui risque de refroidir le PSG. Un PSG qui hésitait de se lancer dans une nouvelle opération d'envergure après les coups Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma mais qui présentait la principale option ouverte à Jorge Mendes après les refus du Real Madrid et de Manchester United.

Cristiano Ronaldo devrait continuer avec la Juventus l’année prochaine. Le joueur serait prêt à prolonger d’un an son contrat tout en acceptant de baisser son salaire. Les discussions ont commencé entre les deux parties, on en saura plus dans les prochains jours.