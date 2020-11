Juventus, PSG, Real Madrid – Mercato : Cristiano Ronaldo pourrait être sacrifié cet été !

Et si c'était une aubaine pour le PSG ? Selon Sport, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus Turin. Le média espagnol croit en effet savoir que la Juve souhaite transférer CR7, acheté 100 M€ en 2018.

Il gagne cinq fois plus que Dybala, 2e plus gros salaire de la Juve...

La crise sanitaire est passée par là et la Vieille Dame voudrait récupérer une partie de son investissement. Et alléger sa masse salariale, aussi, car CR7 gagne 31 M€ par an, soit cinq fois plus que Paulo Dybala, le deuxième joueur turinois le mieux payé. Le contrat de Ronaldo (35 ans) expire en juin 2022.