Juventus, PSG, Real Madrid - Mercato : l'avenir de Ronaldo éclairci après l'Euro

Un retour au Real Madrid ? A Manchester United ? Deux ans au Paris Saint-Germain ? Une dernière saison à la Juventus Turin ? L'avenir de Cristiano Ronaldo ne cesse d'enflammer la presse sportive. L'attaquant de 36 ans a encore un an de contrat avec la Juventus Turin mais son salaire pèse trop sur les finances bianconere et il est isolé au sein du vestiaire. Sans compte que Massimiliano Allegri, de retour sur le banc, avait conseillé de le vendre au plus vite quand il est parti, après une saison en commun, en 2018/19.

Un échange CR7-Pogba toujours dans les tuyaux

Plusieurs certitudes alimentent les rumeurs au sujet du quintuple Ballon d'Or. La première, c'est que son agent, Jorge Mendes, a pris contact avec tous les clubs intéressés pour voir ce qu'il était possible de faire. Le Real Madrid lui a répondu qu'il avait d'autres priorités, le PSG attend de voir ce qui va se passer pour Kylian Mbappé. Seul Manchester United est d'accord, sans condition. Une solution qui plaît à la Juventus, qui souhaiterait échanger sa star avec Paul Pogba.

Autre certitude : aucune décision ne devrait être prise avant la fin de l'Euro pour le Portugal. Cristiano Ronaldo ne veut pas se parasiter l'esprit avec son transfert et a demandé à ce qu'on ne lui parle pas de son avenir. Il devrait cependant y réfléchir et décider si oui ou non, il reste à Turin. Charge à Mendes ensuite de lui trouver la meilleure destination.