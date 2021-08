Juventus, PSG, Real Madrid - Mercato : la Juve ne veut plus de Ronaldo, accord avec City imminent !

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La Juve veut se séparer de CR7 ! Selon les informations de Fabrizio Romano, la Juventus serait dans l’attente de l’offre officielle de Manchester City pour lâcher Cristiano Ronaldo le plus vite possible puisque le Portugais veut partir.

Le journaliste italien annonce également que CR7 ne sera pas retenu pour le prochain match de championnat et que son agent, Jorge Mendes, discute actuellement du contrat de Ronaldo avec Manchester City. Le retour de CR7 à Manchester semble donc imminent mais cette fois sous la tunique bleue ciel, lui l’ancien de Manchester United. Affaire à suivre !

Juventus are waiting for Manchester City official bid to arrive in the next hours to reach an agreement as soon as possible. Cristiano Ronaldo wants to leave and he won’t be available for next match. 🚫🇵🇹 #Ronaldo



Mendes is now discussing Ronaldo’s contract with Manchester City.