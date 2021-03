Juventus, PSG, Real Madrid - Mercato : le moment où Ronaldo tranchera pour son avenir a filtré

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Depuis mardi et l'élimination de la Champions League face au FC Porto, la Juventus Turin et Cristiano Ronaldo essuient une pluie de critiques. La Vieille Dame est accusée de ne pas savoir retranscrire sa domination nationale à l'échelle européenne alors que le Portugais se voit reprocher son incapacité à faire franchir un palier aux Bianconeri en C1. Avec trois éliminations précoces face à l'Ajax, l'OL et Porto, il est vrai que son bilan est des plus décevants.

Quatre clubs sont sur le coup

Dans son édition du jour, Tuttosport fait le point sur la situation. Déjà, le quotidien turinois assure que CR7 se sent bien en Italie mais que son ambition première est de décrocher une sixième Champions League, qui en ferait l'égal du recordman, Paco Gento. Or, il voit bien qu'avec la Juventus, c'est plus difficile qu'ailleurs. D'où cette petite perche tendue par son agent au Real Madrid.

Côté Juve, on se rend compte que l'impact de Ronaldo a été plus important sur les finances que sur les résultats sportifs. Il coûte cher (31 M€ annuels) mais rapport énormément aussi avec le sponsoring et les réseaux sociaux. Les dirigeants ne seraient pas contre l'idée de le voir aller au bout de son contrat, jusqu'en 2022, mais ils veulent bien aussi le vendre cet été. Tuttosport assure que le Real Madrid, le PSG, Manchester United et le Sporting Portugal le suivent. Et que c'est le Portugais et personne d'autre qui décidera de son avenir. Il devrait faire part de son choix au printemps, pas avant. C'est ce qu'il avait fait à MU et au Real précédemment. Le printemps, c'est dans huit jours, mais il est plus probable que sa décision n'interviendra pas avant avril.

Quatre clubs sont sur le coup

Dans son édition du jour, Tuttosport fait le point sur la situation. Déjà, le quotidien turinois assure que CR7 se sent bien en Italie mais que son ambition première est de décrocher une sixième Champions League, qui en ferait l'égal du recordman, Paco Gento. Or, il voit bien qu'avec la Juventus, c'est plus difficile qu'ailleurs. D'où cette petite perche tendue par son agent au Real Madrid.

Côté Juve, on se rend compte que l'impact de Ronaldo a été plus important sur les finances que sur les résultats sportifs. Il coûte cher (31 M€ annuels) mais rapport énormément aussi avec le sponsoring et les réseaux sociaux. Les dirigeants ne seraient pas contre l'idée de le voir aller au bout de son contrat, jusqu'en 2022, mais ils veulent bien aussi le vendre cet été. Tuttosport assure que le Real Madrid, le PSG, Manchester United et le Sporting Portugal le suivent. Et que c'est le Portugais et personne d'autre qui décidera de son avenir. Il devrait faire part de son choix au printemps, pas avant. C'est ce qu'il avait fait à MU et au Real précédemment. Le printemps, c'est dans huit jours, mais il est plus probable que sa décision n'interviendra pas avant avril.