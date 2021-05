Juventus, PSG, Real Madrid – Mercato : Nedved clarifie l'avenir de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Si la saison devait s'arrêter aujourd'hui, la Juventuis Turin disputerait la Ligue Europa la saison prochaine. De quoi faire naître de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines, notamment autour de l'avenir de la star de la Vieille Dame, Cristiano Ronaldo, et de son coach, Andrea Pirlo.

Des rumeurs que Pavel Nedved, le vice-président du club turinois, a calmé ce lundi dans un entretien à Striscia La Notizia. « Cristiano Ronaldo et Andra Pirlo vont rester à la Juve », a annoncé l'ancien milieu de terrain. Dont acte ? CR7 était annoncé sur les tablettes du PSG, de Manchester United ou encore du Real Madrid ces dernières semaines.

Pavel #Nedved to Striscia La Notizia: "#CristianoRonaldo and Andrea #Pirlo will stay at #Juventus". #transfers