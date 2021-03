Juventus, Real Madrid - Mercato : l'avenir de Cristiano Ronaldo déjà scellé ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le match contre Benevento (0-1) ce dimanche était une publicité pour inciter Cristiano Ronaldo à lâcher la Juventus Turin en fin de saison. Une défaite à domicile contre le 16e du classement, des erreurs techniques incroyables, un jeu lent et prévisible… Le Portugais a passé un temps incroyable les bras en l'air à se lamenter sur les passes qui n'arrivaient pas, les centres en touche, les tirs contrés, etc. Après l'élimination de la Champions League contre Porto la semaine passée, ce revers semble condamner les Bianconeri dans la course en titre.

"On a décidé de garder Cristiano Ronaldo"

De quoi donner des envies d'ailleurs au Portugais ? C'est ce que beaucoup pensent. A 36 ans, il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup d'opportunités de remporter une sixième Champions League, qui en ferait le co-recordman de l'épreuve avec Paco Gento. Un retour au Real Madrid satisferait beaucoup de monde, même du côté des Merengue.

Mais qu'en pense la Juventus Turin, avec qui le quintuple Ballon d'Or est encore lié pour un an ? Eh bien, l'équivalent de son directeur sportif, Fabio Paratici, a assuré que la Vieille Dame voulait continuer de travailler avec le joueur, même si le salaire de celui-ci pèse considérablement sur ses finances… « On a décidé de garder Cristiano Ronaldo. C'est le meilleur joueur du monde et il va rester avec nous. » Fin des rumeurs ? Pas sûr…