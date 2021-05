Juventus, Real Madrid - Mercato : Ronaldo pousse pour faire venir Zidane

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Hier soir, les médias espagnols ont révélé que Zinédine Zidane avait annoncé à ses joueurs qu'il quitterait le Real Madrid à la fin de la saison. C'est un peu ce qu'on pouvait conclure de sa conférence de presse ("Parfois, il vaut mieux s'en aller…"), même si le journaliste de RMC Fred Hermel ne croit pas trop que le champion du monde 98 ait pu déstabiliser son vestiaire avec une annonce aussi importante à deux journées de la fin de la saison et alors que le titre est encore possible.

Zidane plutôt qu'Allegri pour Ronaldo

Quoi qu'il en soit, quel que soit le timing, il semble en tout cas avéré que Zidane quittera une nouvelle fois son poste, trois ans après un premier départ très médiatisé. Lassé par les critiques mais également fâché que Florentino Pérez ne prolonge pas Sergio Ramos, le Français va vraiment partir. Contrairement à la première fois, il ne fera pas que prendre ses distances, prêts à jouer les pompiers de service à tout moment.

L'Italie et la Juventus Turin l'intéressent. Le club qui l'a révélé aux yeux du monde de 1996 à 2001 traverse une saison calamiteuse, entre perte du titre de champion et élimination précoce en Champions League. Le novice Andrea Pirlo devrait être écarté et Zidane figure parmi les postulants, au même que Massimiliano Allegri. Mais ZZ a un atout dans sa manche : Cristiano Ronaldo pousserait afin de retrouver son ancien coach, avec qui il a remporté trois Champions League d'affilée entre 2016 et 2018. C'est ce qu'on appelle un soutien de poids…

Du côté des Bianconeri, les discussions se poursuivent au sujet de « ZZ ». Une piste validée par C.Ronaldo, notamment. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 15, 2021

