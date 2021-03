Juventus, Real Madrid, PSG - Mercato : Cristiano Ronaldo aurait une piste plus chaude que les Merengue

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Après s'être pris une avalanche de critiques en pleine tête depuis mardi dernier et l'élimination de la Champions League, la troisième de rang contre un club de standing inférieur, Cristiano Ronaldo a répondu comme le champion qu'il est. Sur le terrain, il a claqué un triplé en une demi-heure sur la pelouse de Cagliari (3-1) samedi. Et en dehors des terrains, ses dirigeants ont fait le boulot en sortant des informations importantes au compte-gouttes.

Déjà, la Vieille Dame a rappelé que CR7 avait un contrat jusqu'en 2022 et qu'il était hors de question de s'en séparer. Ensuite, elle a annoncé que Paulo Dybala était sur le marché. Or, depuis des mois, la grande question en interne était de savoir s'il fallait construire autour de l'Argentin ou du Portugais. Ce sera donc autour du Portugais. Mais il y a un mais…

Ce "mais" serait la volonté du quintuple Ballon d'Or. A priori, Ronaldo voudrait quitter la Juventus. La presse espagnole et le Real Madrid se sont enflammés pour son retour mais, selon Tuttosport, retrouver la Liga n'est pas une priorité pour le Portugais. Lui se verrait davantage retourner à Manchester United ! Une piste d'autant plus crédible que, sur les réseaux sociaux, CR7 a expliqué qu'il n'oubliait rien, sans doute une référence aux promesses non tenues de Florentino Pérez qui l'avaient incité à aller voir ailleurs en 2018…

