Juventus, Real Madrid, PSG - Mercato : Pogba vendu dès cet hiver ?

Comme à son habitude, Mino Raiola n'a pas fait dans la dentelle lundi dans les colonnes de Tuttosport au moment d'évoquer l'avenir de Paul Pogba : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato ».

Des propos qui n'ont évidemment pas plu à Manchester United, mais tel était bien le but de Mino Raiola. Selon le tabloïd The Sun, les dirigeants des Red Devils auraient décidé de prendre l'agent italien au mot et de mettre son client sur le marché des transferts dès le mois de janvier ! Seulement, pas sûr que le timing soit idéal car toutes les écuries intéressées, le Real Madrid, la Juventus Turin et le PSG notamment, rencontrent de grosses difficultés économiques liées à la crise sanitaire et n'auront pas les moyens de verser entre 80 et 100 M€ pour le Poulpe.

Hasard ou coïncidence, on apprend ce jeudi matin que Zinédine Zidane envisagerait de quitter le Real Madrid en juin car il ne digère pas que Florentino Pérez n'ait pas tenu ses promesses en matière de recrutement l'été dernier. En effet, l'entraîneur français avait fait de Paul Pogba une priorité… Par ailleurs, hier soir, le champion du monde a recommencé à suivre la Juventus Turin sur les réseaux sociaux. Un appel du pied ?

Manchester United have decided they want to sell Paul Pogba after the latest outburst from his agent Mino Raiola, says The Sun.



Club officials have decided Pogba's unsettling influence is becoming too much to handle and they want to sell the France star as soon as January. pic.twitter.com/HgayA3bdGI