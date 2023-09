Juventus - Mercato : Bonucci règle ses comptes avec Allegri et la direction, ça envoie grave !

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

La Juventus s'est séparée de Leonardo Bonucci cet été et le défenseur de 36 ans n'a pas digéré la façon dont la Vieille Dame l'a traité. Mis à l’écart en début d’été, il a décidé de porter plainte et demande des dommages et intérêts à son ex-employeur, où il a joué pendant 12 saisons.

Dans un entretien à Sport Mediaset, Bonucci, qui s'est engagé avec l'Union Berlin, est revenu sur les conditions de son départ. « J’ai lu et entendu des choses fausses dites par la Juventus et l’entraîneur, a-t-il confié. Il est faux qu’en octobre et février, j’ai été informé de leur intention de mettre fin à notre relation à la fin de la saison. En effet, fin mai j’avais donné mon accord pour être le cinquième/sixième choix en défense, pour être remplaçant dans l’effectif ».

"C’est l’humiliation que j’ai subie après 500 matchs et plus à la Juventus"

Et à lui d'ajouter... « J’ai senti quelque chose juste en le lisant dans les journaux jusqu’au 13 juillet, lorsque Giuntoli et Manna m’ont dit, en venant chez moi, que je ne ferai plus partie de l’équipe de la Juventus et que ma présence sur le terrain entraverait la croissance de l’équipe. C’est l’humiliation que j’ai subie après 500 matchs et plus à la Juventus. J’ai apprécié la solidarité de nombreux joueurs, même actuels, de la Juventus et d’autres clubs. Tout le monde m’a exprimé sa solidarité pour le comportement irrespectueux du club ».

