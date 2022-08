Manchester United, Juve – INFO BUT ! Mercato : les détails de l'opération Rabiot

Suite à l’échec des négociations concernant le Barcelonais Frenkie de Jong (*), Manchester United a décidé d’activer la piste menant au milieu de terrain international français Adrien Rabiot (27 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec la Juventus Turin, l’ancien Parisien est une nouvelle priorité pour les Red Devils, même s’il ne s’agit pas du seul dossier à l’étude, une offre ayant aussi été transmise pour Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio Rome (44 M£ hors incentives).

Rabiot out, Paredes in ?

Comme nous vous l’indiquions précédemment, le Tricolore n’est pas considéré comme intransférable par la Vieille Dame. Au contraire. À l’image du Brésilien Arthur, le natif de Saint-Maurice ne rentre plus dans les plans de Massimiliano Allegri, qui souhaite le renfort de Leandro Paredes (PSG), voire de Davide Frattesi (Sassuolo).

De Jong choqué par le discours de Man Utd

Aujourd’hui, le dialogue a été lancé entre les différentes parties, une base d’accord ayant rapidement été trouvé entre les deux géants européens. Désormais, il s’agit de proposer les bons arguments sportifs et financiers, un double aspect qui a fait défaut lors des pourparlers avec le Néerlandais Frenkie de Jong.

Un salaire XXL demandé ?

Aux dernières nouvelles, la formation anglaise est disposée à mettre 20 M£(bonus compris / 15+5) pour arracher la signature du « Duc », mais il faudra aussi s’aligner au niveau salarial (plus de 10 M€ par an ?). Alors que le principal intéressé s’est d’ores et déjà entretenu avec Erik ten Haag, les négociations s’annoncent serrées pour quelqu’un qui sera libre de tout engagement dans quelques mois, sa mère / conseillère étant connue pour être une « redoutable » négociatrice. Il se murmure d’ores et déjà que l’ex-joueur du PSG ne veut pas d’un bail de longue durée, afin de se garder une éventuelle porte de sortie à l’avenir…

Ignazio GENUARDI

(*) : Poussé vers la sortie par les Blaugrana (qui veulent absolument Bernardo Silva), l’ex-sociétaire de l’Ajax Amsterdam n’est pas pressé de bouger, mais Chelsea fait actuellement le forcing pour l’attirer.