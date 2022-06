Manchester United, Juventus, Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo prêt à retourner dans l'un de ses anciens clubs ?

Zapping But! Football Club Juventus - INFO BUT! : un tricolore poussé dehors

Actuellement en vacances avec ses proches, avec qui il réalise des petites vidéos de danse, Cristiano Ronaldo laisse Jorge Mendes négocier son avenir. A 37 ans, le buteur est encore sous contrat avec Manchester United. Mais il a bien compris que ça n'allait pas être drôle tous les jours sous la direction du Néerlandais Erik ten Hag et que le mieux pour lui était de se trouver un nouveau point de chute.

Il a été question un temps du PSG avant que Kylian Mbappé ne prolonge. Ou de la Roma de José Mourinho. Mais c'est finalement à la Juventus Turin qu'il pourrait bien rebondir ! D'après Sport, Mendes aurait proposé ses services aux Bianconeri, où il a joué de 2018 à 2021 sans parvenir à leur faire franchir l'ultime palier en Champions League, bien au contraire. La Vieille Dame, en difficulté financière, ne devrait pas se laisser tenter, surtout qu'elle a payé une fortune à la Fiorentina l'hiver dernier (70 M€ plus 10 M€) pour Dusan Vlahovic, qui évolue au même poste...

