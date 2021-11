Manchester United - Mercato : excédé, Cristiano Ronaldo met son départ dans la balance !

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Manchester United n’y arrive pas. Après avoir été écrasés par Liverpool à Old Trafford il y a quelques jours (0-5), les Red Devils ont subi de plein fouet la loi de City samedi lors d’un derby mancunien à sens unique (0-2).

Comme déjà évoqué hier, Cristiano Ronaldo commencerait à être agacé par la baisse de niveau et d'exigence qu'il a trouvée au sein de son ancien club. Déjà conscient de certaines lacunes, CR7 (36 ans) serait frustré et choqué de voir à quel point les choses se sont dégradées dans ce club qui incarnait jadis la gagne.

Selon The Express, l’ancien crack du Real Madrid aurait même fixé une condition à un départ en fin de saison. Si Manchester United ne parvient pas à se qualifier en Ligue des champions, il quittera le navire ! « CR7 n’acceptera pas de jouer la Ligue Europa, explique le média britannique. Il n’écartera alors pas de demander son transfert au mercato estival. »

Ce jeudi, la victoire de l'Irlande à domicile sur le Portugal est cotée à 9,00 chez France Pari. En face, un succès de la Seleçcao est à 1,31 pour un nul à 4,70.

“Clamoroso #CristianoRonaldo: via dallo United a fine stagione?”: Lo scenario ipotizzato dal Daily Express: se la squadra non andrà in #Champions, CR7 chiederà il trasferimento https://t.co/9Se7RA4nVp pic.twitter.com/4dtWW55QwN