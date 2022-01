OM - Mercato : un ailier s’est métamorphosé à la Juve avant un retour en L1 ?

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Et revoilà Marley Aké ! Il y a un an quasiment jour pour jour, l’ailier désormais âgé de 21 ans disputait son dernier match avec l'OM avant de filer à la Juventus à la surprise générale. Même s’il n’a pas toujours pas évolué en match officiel, il est un titulaire indiscutable en Serie C au sein de la réserve du club.

« Il joue avec les U23 ça se passe bien dans l’ensemble. A Turin travaille beaucoup physiquement et il se sent totalement différent. Il a progressé un peu partout et il pèse 3 kg de plus en moins d’un an. Physiquement ce n'est plus le même », témoigne un intime d’Aké à Foot Mercato.

S'il a déjà disputé 20 matches (4 buts - 4 passes décisives) avec la réserve, Aké aimerait jouer au plus haut niveau afin de ne pas freiner sa progression. Selon FM, il y a pas mal de clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et même étrangers qui lorgnent le joueur de la Juventus pour un prêt de six mois. Le standard Liège en Belgique, Le Havre et l'AC Ajaccio France sont notamment intéressés.

