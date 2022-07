PSG, FC Barcelone, Equipe de France – Mercato : fin du (faux) suspense pour Paul Pogba !

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba va bel et bien rentrer en Italie. Sur ses réseaux sociaux ce vendredi, le milieu de l'équipe de France avait déjà plus ou moins teasé sa décision de retourner à la Juventus de Turin.

Sur un post Instagram où il s'affiche dans l'avion depuis les Etats-Unis, Paul Pogba s'est dit « #PogAlmostBack » (« Pog bientôt de retour »), s'affichant dans un survêtement blanc avec les trois bandes en noir (couleurs de la Juve).

Comme le rapporte le journaliste italien Fabrizio Romano, Paul Pogba vient d'arriver à Turin où il doit passer des examens médicaux et signer son contrat dans le week-end. Six ans après son grand départ, Pogba retrouve la Vieille dame. Un contrat de quatre saisons est évoqué.

